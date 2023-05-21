Металіст 1925 – Металіст 2:0

Голи: Безуглий, 58, Чирук, 68

Команди провели зустріч в рамках 27-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшов Металіст 1925. Підопічні Едмара втекли зі зони вильоту, пише 24 Канал.

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Без інтриги

Обидва харківських колективи борються за виживання в чемпіонаті України, проте Металісту 1925 це вдається значно краще. Тому в команд на матч була подвійна мотивація – збереження прописки в УПЛ та принциповий матч з прямим конкурентом з рідного міста.

Металіст 1925 цілу гру виглядав значно краще, оскільки Металіст зміг створити лише один момент за першу половину зустрічі, а от підопічні Едмара приберегли усе "найсмачніше" на другий тайм. Після відновлення зустрічі, а саме на 58-ій хвилині гол на свій рахунок записав Безуглий. Гравець вчасно опинився на добиванні після того, як м'яч від перекладини відскочив йому до ніг. Футболіст Металіста 1925 свій момент не змарнував, 1:0.

Уже на 68-ій хвилині матчу підопічні Едмара змогли подвоїти свою перевагу. Шикарним асистом відзначився Русин, який своїм обманним маневром збив з пантелику всю команду суперника та віддав прекрасну передачу сам-на-сам Чируку. Той в свою чергу не міг не забити в подарованій ситуації, тим самим оформивши свій дебютний м'яч в УПЛ. 2:0.

Металіст 1925 відійшов до контролю м'яча, а от Металіст створити нічого цікавого не міг. В команди появилася одна нагода нізвідки, коли форвард гостей перехопив м'яч у захисників Металіста 1925, та от реалізувати свій вихід на побачення з голкіпером він не зміг. Підопічні Едмара довели гру до логічного завершення.

Таким чином Металіст 1925 вискакує на 9-у сходинку чемпіонату (30 очок в активі), проте все ще остерігається зони вильоту, куди замість них опустився Верес. Металіст ж опинився на 15-ій сходинці (22 очка в активі), залишившись одним із головних претендентів на виліт.