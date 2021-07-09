Рух та Львів не зможуть грати матчі УПЛ на стадіоні "Україна"

Футбольні клуби Рух та Львів залишилися без стадіону для матчів УПЛ. Стадіон "Україна", де вони планували проводити матчі чемпіонату, більше для цього не підходить.

Служба стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ оновила перелік стадіонів, на яких можна проводити матчі УПЛ. Для цього спортивна арена має відповідати структурним критеріям третьої або четвертої категорії. В минулому сезоні третю категорію мав стадіон "Україна". "Арена Львів" же має четверту категорію.

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9 липня, після оновлення, стадіон "Україна" втрати третю категорію. А з нею і можливість проведення матчів УПЛ.

Де Рух та Львів будуть проводити матчі УПЛ

На стадіоні "Україна" в новому сезоні свої матчі планували проводити одразу три команди. Це Рух та Львів, які виступають в УПЛ, та Карпати, які є учасниками Другої ліги.

Рух та Львів не мають власних стадіонів. І в минулому сезоні частину матчів проводили на "Арені Львів". Але на новий сезон обидва клуби не змогли домовитися про проведення матчів на цьому стадіоні. Тому і вирішили перебратися на стадіон "Україна".

Де команди тепер будуть проводити матчі – поки невідомо. Якщо їм не вдасться домовитися за оренду з "Ареною Львів", то обидва клуби будуть змушені виступати в інших містах.