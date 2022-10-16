Аль-Айн приймав на власному полі Аль-Вахда в суботу, 15 жовтня. І головний тренер команди Сергій Ребров поставив Ярмоленка у стартовому складі на цей матч.

До теми Дебютний гол легіонера Дніпра-1 став найкращим у турі в Лізі конференцій: відеоогляд

Український футболіст віддячив за це результативною передачею. В другому таймі Ярмоленко віддав пас зі своєї половини поля на Рахімі, який зумів обробити м'яч та пробити потужно повз голкіпера у протихід.

Правда цей гол не допоміг команді здобути позитивний результат. На той час Аль-Айн програвав 1:3, тож цей гол лише скоротив відставання до мінімуму. Матч так і закінчився з рахунком 2:3.

Ярмоленко ж був замінений на 76-й хвилині матчу.

Для Ярмоленка цей результативний пас став вже третім в чемпіонаті ОАЕ, що дозволило йому піднятися на четверте місце в списку асистентів. Також на його рахунку два голи за Аль-Айн в шести матчах.