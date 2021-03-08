Десна на виїзді розгромила Рух, забивши чотири голи: відео

Чернігівська Десна у Львові зіграла проти Руху. Забивши у кожному з таймів по два голи, "сіверяни" відсвяткували впевнену перемогу.

Рух – Десна 0:4

Голи: Чепурненко, 21, Картушов, 43, Будківський, 63 (пен.), Гуцуляк, 65

Цей матч мав відбутися в суботу, 6 березня, на "Арені Львів". Але гру перенесли на понеділок, 8 березня. І замість "Арени Львів" – на стадіон "СКІФ".

Стадіон, на якому зіграли команди, не має права приймати матчі УПЛ. Але для Руху зробили виняток.

Головний тренер Руху Іван Федик за грою спостерігав з трибун через дискваліфікацію.

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Десна краще розпочала цей матч. І до середини першого тайму створила декілька гострих моментів. Господарі поля не турбували Паста у протилежних воріт.

Забити ж чернігівській команді вдалося після помилки суперника. Зірковий захисник Руху Сігурдссон помилився у своєму штрафному, коли команда розіграла удар від воріт. Тотовицький відібрав у нього м'яч та скинув під удар Чепурненку. Півзахисник своє повернення до Десни відзначив забитим голом.

Хоча варто відзначити, що в цьому моменті Тотовицький міг підіграти собі рукою.

Мало не єдиний момент біля воріт Десни львів'яни зробили, коли після прострілу на Кондракова, форвард впав у штрафному майданчику. Він доказував, що його збили, але арбітр вирішив, що порушення не було, і ще й показав нападнику жовту картку.

А перед перервою Десна забила вдруге. Швидка контратака закінчилася пасом Тотовицького на Картушова, і півзахисник з легкістю відправив м'яч у кут воріт.

Такий перебіг подій призвів до того, що після перерви Рух провів одразу три заміни. Але щось путнє створити на полі команді так і не вдалося. Десна і надалі контролювала гру, і зуміла забити ще двічі. Хоча м'яч тричі побував у ворота Мисака, але гол Тотовицького арбітр не зарахував через порушення.

Та з різницею у дві хвилини Десна організувала два взяття воріт. Спочатку відзначився Будківський з пенальті. Його призначили за гру рукою Білого у власному штрафному. А після цього свою майстерність продемонстрував і Гуцуляк, обігравши Гліху у штрафному та пробивши у дальній кут воріт.

Відеоогляд матчу Рух – Десна

Десна перемагає та підіймається на четверте місце. До Зорі, яка на третій сходинці – два очки (правда у луганців гра в запасі).

Рух же залишається серед аутсайдерів. У команди 13 очок та 12 місце. Гірше виступає лише інша львівська команда – Львів, у якого 12 очок та остання сходинка.