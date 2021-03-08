Черниговская Десна во Львове сыграла против Руха. Забив в каждом из таймов по два гола, "северяне" отпраздновали уверенную победу.

Рух – Десна 0:4

Голы: Чепурненко, 21, Картушов, 43, Будковский, 63 (пен.), Гуцуляк, 65

Этот матч должен был состояться в субботу, 6 марта, на "Арене Львов". Но игру перенесли на понедельник, 8 марта. И вместо "Арены Львов" – на стадион "СКИФ".

Стадион, на котором сыграли команды, не имеет права принимать матчи УПЛ. Но для Руха сделали исключение.

Главный тренер Руха Иван Федык за игрой наблюдал с трибун из-за дисквалификации.

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Десна лучше начала этот матч. И к середине первого тайма создала несколько острых моментов. Хозяева поля не беспокоили Паста у противоположных ворот.

Забить же черниговской команде удалось после ошибки соперника. Звездный защитник Руха Сигурдссон ошибся в своей штрафной, когда команда разыграла удар от ворот. Тотовицкий отобрал у него мяч и сбросил под удар Чепурненко. Полузащитник свое возвращение в Десну отметил забитым голом.

Хотя стоит отметить, что в этом моменте Тотовицкий мог подыграть себе рукой.

Чуть ли не единственный момент у ворот Десны львовяне сделали, когда после прострела на Кондракова, форвард упал в штрафной. Он доказывал, что его сбили, но арбитр решил, что нарушения не было, и еще и показал нападающему желтую карточку.

А перед перерывом Десна забила второй раз. Быстрая контратака закончилась пасом Тотовицкого на Картушова, и полузащитник с легкостью отправил мяч в угол ворот.

Такой ход событий привел к тому, что после перерыва Рух провел сразу три замены. Но что-то путное создать на поле команде так и не удалось. Десна и в дальнейшем контролировала игру, и сумела забить еще дважды. Хотя мяч трижды побывал в воротах Мисака, но гол Тотовицкого арбитр не засчитал из-за нарушений.

И с разницей в две минуты Десна организовала два взятия ворот. Сначала отличился Будковский с пенальти. Его назначили за игру рукой Белого в собственной штрафной. А после этого свое мастерство продемонстрировал и Гуцуляк, обыграв Глиху в штрафной и пробив в дальний угол ворот.

Видеообзор матча Рух – Десна

Десна побеждает и поднимается на четвертое место. До Зари, которая на третьей строчке – два очка (правда у луганчан игра в запасе).

Рух же остается среди аутсайдеров. У команды 13 очков и 12 место. Хуже выступает лишь другая львовская команда – Львов, у которого 12 очков и последняя строчка.