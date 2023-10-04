Не підтримав почин Шахтаря: Рух врятувався від поразки у Юнацькій лізі УЄФА – відеоогляд

Одразу два українські клуби провели свої матчі у цьогорічному розіграші Юнацької ліги УЄФА-2023/2024. Шахтар здобув перемогу, а Рух майже підтримав "гірників", розписавши нічию.

Рух U-19 – Сараєво U-19 1:1

Голи: Кітела, 66 (п) – Нурковіч, 23

Вилучення: Кітела, 90+4 (Рух U-19)

Львів'яни провели свою гру вслід за юнацькою командою Шахтаря у єврокубках. Вже у першому таймі справи пішли не так, як цього хотіли "жовто-чорні". На 23-й хвилині Рух пропустив. Постарався Нурковіч, який розмочив нулі на табло – 0:1, повідомляє 24 Канал.

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Мінімальною перевагою гості володіли аж до 66-ї хвилини гри, коли рухівці отримали право на пенальті. 11-метровий взявся виконувати один із лідерів команди Кітела, який не прогадав. Андрій легко розвів м'яч та голкіпера Сараєво по різних кутах воріт – 1:1.

Вже у компенсований до матчу час Кітела зіпсував свій статус героя поєдинку у складі українського клубу. За три хвилини автор єдиного голу у ворота Сараєво заробив дві жовті картки та залишив господарів у меншості.

Однак до фінального свистка жодна з команд більше не змінювала рахунок матчу – 1:1.

Це вже друга поспіль мирова для рухівців, які у минулому турі юнацької першості U-19 не змогли переграти Кривбас 2:2.

Матч-відповідь між Рухом та Сараєво відбудеться 25 жовтня.

Відеоогляд матчу Рух U-19 – Сараєво U-19