Росія шокована: Рубін не забив пенальті на 120 хвилині, яке вигадав суддя – відео

Рубін та Ракув 12 серпня зіграли матч-відповідь у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Російський клуб не реалізував "намальоване" арбітром пенальті на останній хвилині зустрічі.

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Перша зустріч між цими командами завершилась із "сухим" рахунком 0:0. Тому долю путівки у наступний раунд вирішував матч-відповідь у Казані. Основний час поєдинку завершився зі нулями на табло.

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На футболістів чекали два екстратайми по 15 хвилин. На 112-й хвилині рахунок у матчі було відкрито. Несподівано для усіх зробив це скромний польський клуб Ракув. Голом відзначився латвієць Гутковскіс. Здавалось, що гравці Ракува вже можуть святкувати успіх. Але у гру вирішив втрутитись головний арбітр матчу.

На 120-й хвилині угорський суддя вирішив внести трішки нервів у гру – Тамаш Богнар призначив 11-метровий удар у ворота для російського Рубіна. Рефері з простого епізоду висмоктав пенальті для росіян. Хаксабанович підійшов виконувати удар із 11 метрів, але голкіпер поляків Ковачевіч був на висоті та парирував постріл.

У підсумку – 0:1 перемога Ракува та виліт з Ліги конференцій Рубіна. Казань шокована підсумковим рахунком матчу.

Тренерський штаб Рубіна на чолі зі Слуцьким вже готувались до серії післяматчевих пенальті. Російський клуб зробив заміну воротаря. Але вона їм вже не знадобилась.

Відео найкращих моментів овертаймів у матчі