Сенсація у єврокубках
Перша зустріч між цими командами завершилась із "сухим" рахунком 0:0. Тому долю путівки у наступний раунд вирішував матч-відповідь у Казані. Основний час поєдинку завершився зі нулями на табло.
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На футболістів чекали два екстратайми по 15 хвилин. На 112-й хвилині рахунок у матчі було відкрито. Несподівано для усіх зробив це скромний польський клуб Ракув. Голом відзначився латвієць Гутковскіс. Здавалось, що гравці Ракува вже можуть святкувати успіх. Але у гру вирішив втрутитись головний арбітр матчу.
На 120-й хвилині угорський суддя вирішив внести трішки нервів у гру – Тамаш Богнар призначив 11-метровий удар у ворота для російського Рубіна. Рефері з простого епізоду висмоктав пенальті для росіян. Хаксабанович підійшов виконувати удар із 11 метрів, але голкіпер поляків Ковачевіч був на висоті та парирував постріл.
- У підсумку – 0:1 перемога Ракува та виліт з Ліги конференцій Рубіна. Казань шокована підсумковим рахунком матчу.
Відео найкращих моментів овертаймів у матчі