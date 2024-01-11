Велетень більший за Ф'юрі: Усик запросив у табір боксера, який готував Нганну та Кличка

Південноафриканський боксер Руанн Віссер приєднався до тренувального табору Олександра Усика. Український чемпіон готується до битви з Тайсоном Ф'юрі.

Одним зі спаринг-партнерів Олександра Усика є боксер надважкої ваги Руанн Віссер. Південноафриканець має значний досвід співпраці з відомими боксерами.

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Відео з тренувального табору українського чемпіона Віссер опублікував у своєму інстаграмі. Боксер повідомив, що отримав екіпірування та приєднався до команди Усика в Іспанії.

"Кемп Усика в Іспанії", – повідомив Віссер.

Віссер показав свою екіпіровку: відео

Що відомо про спаринг-партнера Усика

Руанн Віссер своїми антропометричними даними нагадує "Циганського короля". Зріст представника ПАР становить 207 сантиметрів, а Ф'юрі – 206.

На боксерському рингу Віссер здобув 13 перемог, в тому числі 12 нокаутом. Два поєдинки завершилися поразками південноафриканця. Востаннє Руанн виходив на ринг у жовтні 2019 року проти мексиканця Місаеля Санчеса, якому поступився.

Віссер спарингував з Володимиром Кличком, а також Френсіссом Нганну під час підготовки до бою Ф'юрі. Тож його досвід стане в нагоді Олександру Усику.

Віссер спарингував з Володимиром Кличком / instagram.com/ruannvisser

Бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 17 лютого в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Переможець битви отримає звання абсолютного чемпіона надважкого дивізіону.