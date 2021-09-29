Звезду Ромы серьезно оштрафовали перед матчем против Зари

Звездный футболист Ромы Николо Дзаньоло явно приедет в Украину на матч против Зари в плохом настроении. Итальянский футболист получил серьезный штраф.

Взялся за пах – плати штраф

Полузащитник Ромы оштрафован за поведение во время матча чемпионата Италии с Лацио (2:3).

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Во время римского дерби фанаты "орлов" оскорбляли 22-летнего футболиста. Николо купился на провокации и, когда уходил с поля, ответил тифози соперника.

Дзаньоло взялся за пах и указал на болельщиков Лацио.

Дисциплинарная комиссия Федерации футбола Италии рассмотрела инцидент с Дзаньоло. Футболиста Ромы обязали выплатить 10 тысяч евро штрафа.

В то же время Николо избежал дисквалификации, ведь комиссия решила не отстранять игрока от поединков в Италии.

Уже в четверг, 30 сентября, Рома с Дзаньоло сыграет в рамках Лиги конференций против луганской Зари. Поединок в Запорожье начнется в 19:45.