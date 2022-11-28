Звездный Неймар космическими технологиями залечивает травму, полученную на ЧМ-2022

Уже в первом матче на чемпионате мира-2022 Бразилия потеряла одного из ключевых игроков атаки. Неймар больше не сыграет в групповом раунде.

30-летний нападающий пропустит следующие два матча "селесао" в групповом этапе Мундиаля в Катаре – против Швейцарии (28 ноября) и Камеруна (2 декабря). Неймар травмировал косточку во втором тайме матча против Сербии (2:0).

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Делают все возможное, чтобы поднять звезду на ноги

Звездный форвард продолжает восстанавливаться от повреждения. Во время реабилитации футболист использует пример, разработанный учеными и докторами на базе космических технологий NASA. Бразильцы делают все возможное, чтобы как можно быстрее поднять Неймара на ноги и повернуть на футбольное поле.

Такая технология позволит снизить отек, уменьшить боль и напряжение в мышцах.

Ожидается, что вместо Неймара на поле со старта может оказаться Родриго из мадридского Реала.

Надеемся, что Бразилия выйдет из группы G и Неймар еще сыграет на Мундиале в Катаре.

Напомним, что даже без Неймара у "селесао" есть кому забивать. В стартовом поединке дубль Ришарлисон принес победу Бразилии со счетом 2:0.

Следующий матч бразильская сборная сыграет 28 ноября против Швейцарии. Начало встречи в 18.00.