30-річний нападник пропустить наступні два матчі "селесао" у груповому етапі Мундіалю у Катарі – проти Швейцарії (28 листопада) та Камеруну (2 грудня). Неймар травмував кісточку у другому таймі матчу проти Сербії (2:0).

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Роблять усе можливе, щоб підійняти зірку на ноги

Зірковий форвард продовжує відновлюватись від пошкодження. Під час реабілітації футболіст використовує приклад, який розробили вчені та доктори на базі космічних технологій NASA. Бразильці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше підійняти Неймара на ноги та повернути на футбольне поле.

Така технологія дозволить зменшити набряк, зменшить біль та напругу у м'язах.

Очікується, що замість Неймара на полі зі старту може з'явитись Родріго з мадридського Реала.

Сподіваємось, що Бразилія вийде із групи "G" та Неймар ще зіграє на Мундіалі у Катарі.

Нагадаємо, що навіть без Неймара у "селесао" є кому забивати. У стартовому поєдинку дубль Рішарлісона приніс перемогу Бразилії з рахунком 2:0.

Наступний матч бразильська збірна зіграє 28 листопада проти Швейцарії. Початок зустрічі о 18:00.