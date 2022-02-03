Буркина-Фасо – Сенегал 1:3

Голы: Туре, 82 – Диалло, 70, Гуйе, 76, Мане, 87

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После скучного первого тайма все голы в матче забиты во второй половине второго тайма. А первые 45 минут запомнились странными решениями арбитра Вейесы, который отменил два назначенных в ворота Буркина-Фасо пенальти.

Вторая половина подарила гораздо больше эмоций. На 70-й минуте "Львы Теранги" открыли счет. Удар Кулибали через себя не удался, но мяч попал в Диалло, который отправил его в ворота. Через пять минут Садио Мане отобрал мяч у буркинийского защитника, который почти ушел за пределы поля, и отпасовал на Гуйе, который удвоил преимущество.

Буркина-Фасо вернул интригу на 83 минуте. Прострел Каборе с фланга переправил в ворота коленом Ибрагим Туре. Однако через несколько минут автор надежды их и похоронил, "обрезав" свою команду и в быстрой контратаке Садио Мане реализовал выход один на один с вратарем, поставив точку в споре – 3:1.