Звездный лидер Реала может стать одноклубником Зинченко

Мадридский Реал может потерять опытного центрового футболиста Луку Модрича. Хорват имеет шанс продолжить карьеру в Манчестер Сити.

Реал может остаться без лидера

Лука Модрич в свои 36 лет продолжает оставаться лидером Реала. Однако дороги хорватского полузащитника и мадридского клуба могут разойтись.

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"Сливочные" все никак не могут ударить по рукам с футболистом в вопросе нового соглашения. Клуб хочет заключить новый контракт только на один год. Между тем хорват имеет желание остаться в Мадриде на два года.

Игрок даже готов пойти на снижение зарплаты. Но и такой поступок не убедил руководство Реала предложить 2-летнее соглашение. Из-за этого Модрич может и вообще надеть футболку другого клуба.

Гвардиола – фанат игры хорвата

Таким развитием может воспользоваться Манчестер Сити, за который выступает украинец Александр Зинченко. "Горожане" не прочь усилить центральное звено опытным хорватом. Еще одним плюсом является то, что главный тренер команды АПЛ Пеп Гвардиола уже давно является поклонником игры Модрича.

МанСити, как и Реал, лидирует во внутреннем чемпионате. "Горожане" опережают ближайшего конкурента, Челси, на 10 пунктов.

Статистика Модрича в сезоне