Реал може залишитись без лідера

Лука Модрич у свої 36 років продовжує залишатись лідером Реала. Однак дороги хорватського півзахисника та мадридського клубу можуть розійтись.

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"Вершкові" все ніяк не можуть вдарити по руках із футболістом у питанні нової угоди. Клуб хоче укласти новий контракт лише на один рік. Натомість хорват має бажання залишитись у Мадриді на два роки.

Гравець навіть готовий піти на зниження зарплати. Але навіть такий вчинок не переконав керівництво Реала запропонувати 2-річну угоду. Через це Модрич може й взагалі одягнути футболку іншого клубу.

Гвардіола – фанат гри хорвата

Таким розвитком може скористатись Манчестер Сіті, за який виступає українець Олександр Зінченко. "Містяни" не проти підсилити центральну ланку досвідченим хорватом. Ще одним плюсом є те, що головний тренер команди АПЛ Пеп Гвардіола вже давно є прихильником гри Модрича.

МанСіті, як і Реал, лідирує у внутрішньому чемпіонаті. "Містяни" випереджають найближчого конкурента Челсі на 10 пунктів.

Статистика Модрича у сезоні