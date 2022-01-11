Реал може залишитись без лідера
Лука Модрич у свої 36 років продовжує залишатись лідером Реала. Однак дороги хорватського півзахисника та мадридського клубу можуть розійтись.
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"Вершкові" все ніяк не можуть вдарити по руках із футболістом у питанні нової угоди. Клуб хоче укласти новий контракт лише на один рік. Натомість хорват має бажання залишитись у Мадриді на два роки.
Гравець навіть готовий піти на зниження зарплати. Але навіть такий вчинок не переконав керівництво Реала запропонувати 2-річну угоду. Через це Модрич може й взагалі одягнути футболку іншого клубу.
Гвардіола – фанат гри хорвата
Таким розвитком може скористатись Манчестер Сіті, за який виступає українець Олександр Зінченко. "Містяни" не проти підсилити центральну ланку досвідченим хорватом. Ще одним плюсом є те, що головний тренер команди АПЛ Пеп Гвардіола вже давно є прихильником гри Модрича.
МанСіті, як і Реал, лідирує у внутрішньому чемпіонаті. "Містяни" випереджають найближчого конкурента Челсі на 10 пунктів.
Статистика Модрича у сезоні
- Модрич має досвід виступів в англійському чемпіонаті. З липня 2008-го до серпня 2012-го виступав за Тоттенхем. Після чого перейшов у Реал.
- Контракт Луки з "Королівським клубом" розрахований до кінця червня 2022 року.
- У сезоні-2021/2022 відіграв за іспанський гранд 20 матчів, у яких зробив 5 асистів.