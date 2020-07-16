Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами в день двухлетней годовщины победы на чемпионате мира 2018 года опубликовал серию видеороликов с российского отеля.

Француз опубликовал видео в Instagram. Футболист показал инцидент, произошедший в отеле в Истре после победы над Аргентиной в 1/8 финала.

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Во время празднования в коридорах отеля Рами решил использовать огнетушитель, изобразив героя фильма "Охотники за привидениями". В результате сработала пожарная сигнализация, а всем посетителям пришлось в 5 утра выйти на улицу.

Франция – Хорватия: как прошел финал ЧМ-2018

15 июля 2018 года сборная Франции во второй раз в своей истории выиграла чемпионат мира по футболу. Французы выиграли Мундиаль в России.

В финальном матче "ле блю" противостояла сенсация турнира – сборная Хорватии. Для хорватов это был первый в истории финал на чемпионате мира.

Финальный матч Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2. На 18 минуте "ле блю" вышли вперед благодаря автоголу Манджукича. Однако ошибку партнера на 28 минуте исправил Перишич и сравнял счет. Но через 10 минут Перишичу суждено было стать антигероем. Арбитр назначил пенальти за игру рукой Ивана в собственной штрафной. Гризманн с отметки не промахнулся.

После перерыва Поль Погба и Килиан Мбаппе сделали счет разгромным – 4:1. На 69 минуте подарил надежду Хорватии Манджукич. Марио воспользовался нелепой ошибкой вратаря французов Уго Льориса и отыграл один мяч. Но этого оказалось мало. Франция выиграла чемпионат мира 2018.

Франция – Хорватия: видеообзор финала ЧМ-2018