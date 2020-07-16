Колишній захисник збірної Франції Аділь Рамі в день дворічних роковин перемоги на чемпіонаті світу 2018 року опублікував серію відеороликів з російського готелю.

Француз опублікував відео в Instagram. Футболіст показав інцидент, що стався в готелі в Істрі після перемоги над Аргентиною в 1/8 фіналу.

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Під час святкування в коридорах готелю Рамі вирішив використати вогнегасник, зобразивши героя фільму "Мисливці за привидами". В результаті спрацювала пожежна сигналізація, а всім відвідувачам довелося о 5 ранку вийти на вулицю.

Франція – Хорватія: як пройшов фінал ЧС-2018

15 липня 2018 року збірна Франції вдруге у своїй історії виграла чемпіонат світу з футболу. Французи виграли Мундіаль у Росії.

У фінальному матчі "ле блю" протистояла сенсація турніру – збірна Хорватії. Для хорватів це був перший в історії фінал на чемпіонаті світу.

Фінальний матч Франція – Хорватія завершився з рахунком 4:2. На 18 хвилині "ле блю" вийшли вперед завдяки автоголу Манджукича. Однак помилку партнера на 28 хвилині виправив Перішич і зрівняв рахунок. Та через 10 хвилин Перішичу судилося стати антигероєм. Арбітр призначив пенальті за гру рукою Івана у власному штрафному. Грізманн з позначки не схибив.

По перерві Поль Погба та Кіліан Мбаппе зробили рахунок розгромним – 4:1. На 69 хвилині подарував надію Хорватії Манджукич. Маріо скористався безглуздою помилкою воротаря французів Уго Льоріса й відіграв один м'яч. Та цього виявилося замало. Франція виграла чемпіонат світу 2018.

Франція – Хорватія: відеоогляд фіналу ЧС-2018