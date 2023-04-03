Побил бы Путина по туловищу и голове: звезда UFC пригрозил российскому диктатору

Бывший претендент на титул чемпиона UFC Колби Ковингтон планирует по завершении спортивной карьеры заняться политикой. На этой ниве известный боец имеет дальновидные планы.

35-летний боец MMA Колби Ковингтон рассказал о своих планах заняться политикой и общественной деятельностью после завершения спортивной карьеры. Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе сделал несколько громких заявлений, одно из которых в адрес кровавого диктатора России Владимира Путина.

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Вопреки мнению Трампа

Во время одного из интервью журналисты поинтересовались мнением Колби по поводу главы Кремля. Ответ известного бойца превзошел все надежды. Ковингтон пообещал при первом же случае избить российского диктатора.

Я бы бил ему по туловищу и голове. Дубасил бы до тех пор, пока это было бы возможно. Мне не нравится все это коммунистическое дерьмо в США. Люблю свою свободу,

– заявил Ковингтон.

Интересно, что Колби является сторонником Республиканской партии и имел близкие связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Однако взгляды Ковингтона и Трампа относительно российского агрессора диаметрально противоположны.

Кто такой Колби Ковингтон