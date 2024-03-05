Звезда НХЛ разнес решение МОК по Олимпиаде и предложил создать команду беженцев России

Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек раскритиковал допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе к участию в Олимпиаде-2024. Он предложил создать команду российских беженцев вместо того.

Гашек отметил, что решение МОК – это "реклама российской войны". По его словам, глава организации Томас Бах нес ответственность за это решение.

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Гашек: Это решение – реклама российской войны

Это очень плохое решение, очень печальное решение, решение, что поддерживает российскую войну и российские преступления, включая геноцид. Я хочу, чтобы все без исключения, в первую очередь Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета, несли ответственность за это решение. Это решение – реклама российской войны, российских преступлений. А это означает – больше погибших,

– заявил он.

Бывший хоккеист отметил, что самим своим присутствием на соревнованиях российский спортсмен рекламирует поступки своей страны, убийства, империалистическую войну и другие преступления.

Также он предложил решение для спортсменов из России:

"По действующим международным правилам никто не может представлять РФ в командных соревнованиях – это невозможно. Я лично предлагал НХЛ, МОК и другим организациям помочь российским спортсменам. МОК должен дать возможность российским спортсменам создать команду беженцев, и они бы могли выступать за нее на Олимпиаде. Я им этого очень желаю и хотел бы сам им в этом помочь. Таким спортсменам нужна международная помощь.

Такое уже было в прошлом, например для африканских стран. Поэтому они, граждане России, могли бы создать так называемую сборную беженцев и выступать за нее. Они бы осудили российскую войну и российские преступления не только на словах, но и действовали бы ответственно".

Что известно об экс-хоккеисте

Доминик Гашек – чешский вратарь, который в течение 18 лет своей карьеры выступал в НХЛ, соревнуясь за команды Чикаго Блэкхокс, Баффало Сейбрс, Детройт Ред-Вингс и Оттаву Сенаторс.

Он шестикратно получал звание лучшего голкипера сезона в НХЛ и остается единственным в истории вратарем, который дважды становился самым ценным игроком лиги в регулярных сезонах.

В составе Детройт Ред-Вингс он дважды становился чемпионом Кубка Стэнли. Его рекордная процентная успешность отраженных бросков в карьере составляет 92.23%. Кроме того, он является олимпийским чемпионом 1998 года.

Международный олимпийский комитет 8 декабря сообщил о том, что допустил российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм-2024 в статусе нейтральных атлетов.