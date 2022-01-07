Барселона сообщила, что договорилась об аренде Филиппе Коутинью в английский Астон Виллу. Соглашение действует до конца сезона-2021/2022.

Это интересно Мбаппе, Погба, Дыбала: список топ-футболистов, которые скоро станут свободными агентами

Сообщается, что Астно Вилла вправе выкупить контракт футболиста. Игрок должен прибыть в расположение нового клуба в течение 48 часов.

Что известно о Филиппе Коутинью

29-летний бразилец возвращается в АПЛ, где раньше выступал за Ливерпуль. Символично, что Коутинью играл в Ливерпуле с действующим наставником Астон Виллы Стивеном Джеррардом.

В 2018 году Барселона выкупила контракт футболиста за 135 миллионов евро. Но Филиппе не смог стать игроком основания Барселоны.

Через год каталонцы отдали Коутинью в аренду в Баварию, где бразилец выиграл Лигу чемпионов. Также Коутинью играл за миланский Интер и каталонский Эспаньол.

В сезоне-2021/2022 на счету игрока 2 гола в 16 матчах за Барселону.