Барселона сообщила, что договорилась об аренде Филиппе Коутинью в английский Астон Виллу. Соглашение действует до конца сезона-2021/2022.
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Сообщается, что Астно Вилла вправе выкупить контракт футболиста. Игрок должен прибыть в расположение нового клуба в течение 48 часов.
Что известно о Филиппе Коутинью
29-летний бразилец возвращается в АПЛ, где раньше выступал за Ливерпуль. Символично, что Коутинью играл в Ливерпуле с действующим наставником Астон Виллы Стивеном Джеррардом.
В 2018 году Барселона выкупила контракт футболиста за 135 миллионов евро. Но Филиппе не смог стать игроком основания Барселоны.
Через год каталонцы отдали Коутинью в аренду в Баварию, где бразилец выиграл Лигу чемпионов. Также Коутинью играл за миланский Интер и каталонский Эспаньол.
В сезоне-2021/2022 на счету игрока 2 гола в 16 матчах за Барселону.