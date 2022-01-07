Барселона повідомила, що домовилася про оренду Філіппе Коутінью в англійську Астон Віллу. Угода чинна до кінця сезону-2021/2022.

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Повідомляється, що Астно Вілла має право викупити контракт футболіста. Гравець повинен прибути в розташування нового клубу протягом 48 годин.

Що відомо про Філіппе Коутінью

29-річний бразилець повертається в АПЛ, де раніше виступав за Ліверпуль. Символічно, що Коутінью грав у Ліверпулі з чинним наставником Астон Вілли Стівеном Джеррардом.

У 2018 році Барселона викупила контракт футболіста за 135 мільйонів євро. Але Філіппе не зміг стати гравцем основи Барселони.

Через рік каталонці віддали Коутінью в оренду до Баварії, де бразилець виграв Лігу чемпіонів. Також Коутінью грав за міланський Інтер та каталонський Еспаньйол.

У сезоні-2021/2022 на рахунку гравця 2 голи у 16 матчах за Барселону.