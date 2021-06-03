Зубков забил дебютный гол за сборную Украины в матче против Северной Ирландии: видео

Сборная Украины 3 июня в Днепре играет товарищеский матч против команды Северной Ирландии. Команда Андрея Шевченко открыла счет в дебюте игры.
Первый гол Зубкова
На старте игры украинские футболисты имели несколько возможностей для гола. Одну из таких на 10 минуте подопечные Андрея Шевченко все-таки реализовали.
Читайте также Игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020
После затяжной атаки Украины Александр Караваев навесил в штрафную с правого фланга. Игрок Динамо нашел Александра Зубкова из Ференцвароша.
Атакующий полузащитник сразу пробил головой мимо Пикок-Фаррелла из английского Бернли. Таким образом Украина вышла вперед.
Видео гола Зубкова
- Зубков прервал неудачную серию сборной Украины в матчах против Северной Ирландии. Наши игроки не могли забить гол североирландцам три матча подряд.
- Для Зубкова этот матч 10 в футболке сборной Украины. Александр дебютировал за "сине-желтых" 7 октября 2020 года.