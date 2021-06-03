Зубков забил дебютный гол за сборную Украины в матче против Северной Ирландии: видео

3 июня 2021 , 18:25
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Источник:

24 канал

Сборная Украины 3 июня в Днепре играет товарищеский матч против команды Северной Ирландии. Команда Андрея Шевченко открыла счет в дебюте игры.

Первый гол Зубкова

На старте игры украинские футболисты имели несколько возможностей для гола. Одну из таких на 10 минуте подопечные Андрея Шевченко все-таки реализовали.

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После затяжной атаки Украины Александр Караваев навесил в штрафную с правого фланга. Игрок Динамо нашел Александра Зубкова из Ференцвароша.

Атакующий полузащитник сразу пробил головой мимо Пикок-Фаррелла из английского Бернли. Таким образом Украина вышла вперед.

Видео гола Зубкова

  • Зубков прервал неудачную серию сборной Украины в матчах против Северной Ирландии. Наши игроки не могли забить гол североирландцам три матча подряд.
  • Для Зубкова этот матч 10 в футболке сборной Украины. Александр дебютировал за "сине-желтых" 7 октября 2020 года.
Автор: Михайло Гема