Бывший игрок национальной команды Анатолий Тимощук продолжает молчать о войне в его родной стране. Он продолжает делать вид, будто ничего не произошло.

Бывший форвард сборной Украины, волонтер Роман Зозуля высказался об Анатолии Тимощуке. Он подчеркнул, что тот даже не заслуживает называться украинцем.

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Зозуля: Его только бог накажет

Я не знаю. Его только бог накажет. Да, как он сделал… Я не знаю. Я раньше с ним общался до войны. Когда мы были молоды и пришли в сборную, он нас очень поддерживал. Тогда он был классным капитаном, классным чуваком. Что произошло? Не знаю. У таких людей нужно забирать паспорт гражданина Украины. Он не заслуживает называться украинцем. Не знаю, можно ли так по закону, но нужно. Чтобы никогда его нога не могла ступить на нашу территорию,

– подчеркнул Роман.

Футболист уверен, что победа Украины не за горами. По его мнению, после этого предатели заговорят по-другому, но никто им уже не поверит.

"Таких много, и у всех надо забрать паспорта. Пусть живут там. Если им там нравится, то пусть живут. Недолго им осталось. Недолго осталось до нашей победы. А после нашей победы начнется: "да я просто тихо", "а я не хотел", "а я помогал", "а я 10 батальонов надел, только я это делал не для пиара, тихо", "а я сейчас приеду, помогите". Нет, не прокатит", - добавил Зозуля.

Что известно о Романе Зозуле

Футболист приостановил свою карьеру на неопределенное время. Он подчеркнул, что пока ему не до соревнований. Роман активно волонтерит и помогает нашим военным.

Он учредил благотворительный фонд "Народная Армия".

Недавно Зозуля объявил о сборе средств на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для украинской армии.

Тимощук является ассистентом главного тренера Зенита, он продолжает зарабатывать кровавые средства в стране, которая атакует его родину.