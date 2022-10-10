Бывший форвард сборной Украины волонтер Роман Зозуля прокомментировал массовую ракетную атаку российских войск на украинские города.

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Зозуля: Подло, низенько, в спину безоружным и незащищенным гражданским

Массированная ракетная атака по мирным городам – агония, предсмертные конвульсии Кощея, очень даже умирающий. За 2 месяца сплошных провалов на фронтах, единственное, что ему остается – лупить дальнобойными ракетами по мирным. Подло, низменно, в спину безоружным и незащищенным гражданским. Типичное поведение для сцикливого мо&каль&ького главноЧмона,

– отметил футболист.

Игрок призывает не терять веру, а еще лучше – донатить на ВСУ.

"Сегодняшние ракеты в очередной раз всколыхнули страну. Всколыхнули на новую волну ненависти к руне, еще большие донаты на ВСУ и сплоченность против врага. Никакой паники, лишь четкие и слаженные действия. Никто никуда больше не убегает, все остаются на своих местах. И это еще один фронт на котором этот гнилой выскребок проиграл. Ведь что же это за террор такой, в котором основная функция "запугать" больше не работает?!(хотя признать рашу государством-спонсором терроризма мир обязан как можно быстрее!)

Я знаю, что ВСУ зачистит от скорлупы нашу землю, а мы будем поддерживать их всеми возможными способами. Вдруг вы сегодня еще не успели задонатить нашим воинам – ссылки в шапке профиля и в комментариях. Нас не сломать! Выстоим и победим!" – написал Роман.

Что известно об обстреле