Зозуля нашел в Испании новую команду: в каком дивизионе будет играть украинский волонтер

Украинский форвард Роман Зозуля продолжит свою карьеру в чемпионате Испании. Опытный футболист будет защищать цвета испанского Райо Махадаонда.

Испанский клуб Райо Махадаонда на официальном сайте сообщил о подписании контракта с украинским форвардом Романом Зозулей. Соглашение будет действовать до завершения сезона 2022/23.

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Украинец пополнил испанский клуб на правах свободного агента. Руководство Райо Махадаонда рассчитывает на международный опыт Зозули, который должен усилить атакующее звено команды.

Что известно о новом клубе Зозули

Райо Махадаонда основан в 1976 году.

Клуб представляет город Махадаонда, являющийся городом-спутником Мадрида.

Райо Махадаонда выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании.

После 15 туров команда занимает 17 место из 20 клубов в чемпионате.

Карьера Зозули в Испании

Роман Зозуля переехал в испанский чемпионат в 2016 году. Первоначально Роман подписал контракт с командой Ла Лиги Бетисом, за которую сыграл 6 матчей. С 2017 по 2021 год Зозуля выступал за Альбасете. В составе "Альбы" Роман отыграл 142 матча, забил 26 голов, отдал 11 результативных передач. Последней испанской командой форварда была Фуэнлабрада, за которую Зозуля сыграл 37 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Еще с 2014 года Зозуля начал совмещать футбольную карьеру с волонтерством. Роман помогает украинской армии. Форвард занимается закупкой внедорожников, других необходимых вещей для наших бойцов и организовал благотворительный фонд "Народная армия", куда приобщается немало украинских звезд футбола.