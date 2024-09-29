Бил по ногам Коноплянку, что тот жаловался Рамосу: Зозуля рассказал забавную история времен Днепра

Роман Зозуля и Евгений Коноплянка вместе защищали цвета Днепра и сборной Украины. У друзей по жизни было немало смешных случаев.

Летом 2011 года Роман Зозуля присоединился к составу Днепра, который тогда тренировал известный испанский специалист Хуанде Рамос. За трансфер форварда днепряне заплатили Динамо 3,5 миллиона евро.

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Рамос поставил Зозулю правым защитником

Однако экс-тренер мадридского Реала сначала был не в восторге от такого приобретения. Более того, Рамос даже не знал, на какой позиции выступал Зозуля.

"Когда я пришел в Днепр на первую тренировку, то Хуанде Рамос не знал меня и отправил в дубль, мол: "Мальчик, ты кто?". Потом ему сказали, что я не из дубля пришел, а меня купили в Динамо. Он и предложил играть правым защитником.

Представьте, я играл за Динамо, в еврокубках, в молодежной сборной – и всегда нападающим, а тут правый защитник", – рассказал Зозуля.

Коноплянка пожаловался Рамосу

Благодаря другу Евгению Коноплянке Роман вернулся на родную позицию. А произошло это при забавных обстоятельствах.

"Где-то полгода я играл справа в защите и играл против Коноплянки на тренировках. Я его так бил по ногам, что он даже жаловался Рамосу.

Завершилось все тем, что Коноплянка сказал тренеру, что Зозуля нападающий, не ставьте его в защиту. Женя тогда очень злился, просил не бить по ногам, а я ему отвечал: "Жека, а как тебя остановить? Только так", – сказал Зозуля.

Отметим, что после Днепра футбольные пути друзей разошлись. Первым покинул команду Коноплянка, который подписал контракт с испанской Севильей. А спустя год на Пиренеи переехал Зозуля, став игроком Бетиса.

После завершения игровой карьеры друзья основали футбольное агентство Talented birds (Талантливые птицы). Бывшие звезды украинского футбола помогают молодым игрокам найти свои команды.