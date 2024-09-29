Влітку 2011 року Роман Зозуля приєднався до складу Дніпра, який тоді тренував відомий іспанський фахівець Хуанде Рамос. За трансфер форварда дніпряни заплатили Динамо 3,5 мільйони євро.

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Рамос поставив Зозулю правим захисником

Проте екстренер мадридського Реала спершу був не у захваті від такого придбання. Ба більше, Рамос навіть не знав, на якій позиції виступав Зозуля.

"Коли я прийшов до Дніпра на перше тренування, то Хуанде Рамос не знав мене та відправив у дубль, мовляв: "Хлопчик, ти хто?". Потім йому сказали, що я не з дубля прийшов, а мене купили в Динамо. Він і запропонував грати правим захисником.

Уявіть, я грав за Динамо, в єврокубках, в молодіжній збірній – і завжди нападником, а тут правий захисник", – розповів Зозуля.

Коноплянка пожалівся Рамосу

Завдяки другу Євгену Коноплянці Роман повернувся на рідну позицію. А відбулося це за кумедних обставин.

"Десь пів року я грав праворуч у захисті та грав проти Коноплянки на тренуваннях. Я його так бив по ногах, що він навіть жалівся Рамосу.

Завершилось все тим, що Коноплянка сказав тренеру, що Зозуля нападник, не ставте його в захист. Женя тоді дуже злився, просив не бити по ногах, а я йому відповідав: "Жека, а як тебе зупинити? Тільки так", – сказав Зозуля.

Зазначимо, що після Дніпра футбольні шляхи друзів розійшлися. Першим залишив команду Коноплянка, який підписав контракт з іспанською Севільєю. А через рік на Піренеї переїхав Зозуля, ставши гравцем Бетісу.

Після завершення ігрової кар'єри друзі заснували футбольне агентство Talented birds (Талановиті птахи). Колишні зірки українського футболу допомагають молодим гравцям знайти свої команди.