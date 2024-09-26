Незаурядное событие случилось, когда Николай Морозюк защищал цвета донецкого Металлурга. В полуфинале Кубка Украины сезона-2011/12 его тогдашняя команда встречалась с львовскими Карпатами.
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Сколько денег получил Морозюк
Цена поединка была слишком высокой. Победитель выходил в финал КУ, а также получал путевку в Лигу Европы. Основное и дополнительное время не определило победителя, а в серии пенальти фортуна улыбнулась "МетаДону" – 7:6.
Именно за этот матч Морозюк вместе с другими футболистами получили фантастические гонорары.
55 тысяч долларов. Этот матч, где Михаил Кополовец говорил: "Кому молиться?". Мы вышли в финал кубка и попали в еврокубки,
– рассказал Морозюк.
Напомним, что именно после этого матча тогдашний игрок Карпат Михаил Кополовец выдал легендарную фразу.
Видео эпического интервью Кополовца
Карьера Николая Морозюка
- Напомним, что Николай Морозюк является воспитанником киевского Динамо. В Украине также играл за Оболонь, Кривбасс и Металлург Донецк.
- После киевского Динамо Морозюк отправился в Турцию, где защищал цвета Ризеспора.
- Последним клубом Николая был кипрский Ипсонас, которым владеет российский блогер Евгений Савин (Красава).
- На счету Морозюка также 14 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.