Хватит потреблять вражеское: Зозуля обратился к украинцам после террористического акта россиян

В субботу, 5 августа, российская армия совершила очередной террористический акт. Оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на центр переливания крови в Купянске.

К сожалению, не обошлось без погибших и раненых. На этот позорный поступок отреагировал украинский футболист и патриот своей страны Роман Зозуля.

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Зозуля призвал быть сознательными и сплотиться

"Зюзя" в присущем себе стиле не подбирал слова и эмоционально обратился к своим соотечественникам. Экс-футболист сборной Украины призвал наконец-то отказаться потреблять цифровой контент из вражеской страны тех, кто до сих пор не сделал этого.

П******ы. Других слов нет. Сегодня враг нанес удар управляемой авиабомбой по станции переливания крови. Вы понимаете? По месту, которое спасает жизнь. Есть раненые и погибшие… Вы все еще слушаете русскую музыку и смотрите их сериалы? Считаете, что это не проблема и никак не влияет на ход войны? Вы ошибаетесь. Каждое прослушивание, просмотр ютуб-каналов российских блоггеров, просмотр их фильмов – это копейка в военный бюджет страны-п******а,

– написал Роман.

Футболист в очередной раз напомнил, что идет война и нужно быть сплоченными и объединиться вокруг идеи победы, иначе война будет затягиваться, а Украина и дальше будет терять своих людей от террористических действий страны-оккупантки.

"Когда вы наконец-то поймете, что война она касается каждого. Нельзя просто так забить на все и танцевать и орать в караоке. Выпейте кофе, поужинайте в заведении, но без лишних танцев и пения. Только объединившись всем народом, делая донаты, репосты и помогая своими силами армии мы сможем победить… А пока вы будете класть х*р на войну, русская падаль будет и дальше бомбить, убивать…

Их не должно существовать. Они должны стать изгоем для всего мира. Они должны стыдиться быть россиянами. Мы должны всегда помнить, какой ценой дается наша жизнь сейчас. Надо благодарить каждый день наших воинов за утро. За возможность работать. Напоминать всему миру, что Россия – п******с. Наши дети должны знать, кто они. Ненавижу", – закончил эмоциональный спич Зозуля.

Напомним, что начиная с 2014 года Роман Зозуля активнее всего среди футболистов говорил о войне и поддерживал украинское войско, за что испытывал проблемы в Испании во время карьеры, где благодаря пропаганде россиян с него слепили нациста и освистывали на многих стадионах за патриотическую позицию.

Недавно Роман признался, что его отец воюет на одном из самых горячих направлений, сам Зозуля еще в 2015 году основал благотворительный фонд "Народная армия", который регулярно осуществляет помощь бойцам на передовой и в тылу.

. Футболист официально пока не завершал игровую карьеру, но есть информация, что дальше он не собирается ее продолжать и планирует начать учиться на футбольного менеджера.