Украина продолжает сопротивляться России, защищая в войне свою независимость. Защищать родную землю от оккупантов ушли многие смелые ребята. Сейчас самым горячим местом на фронте Бахмут.

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Террористы уничтожают город в Донецкой области, но ВСУ не дает оккупантам захватить населенный пункт. Среди защитников Бахмута есть отец Романа Зозули, о чем эксфутболист Динамо и сборной Украины рассказал в соцсетях.

Бахмут. Город, в котором идет апокалиптическая битва ангелов с демонами. Даже представить сложно, что переживают наши защитники. Где-то на улицах этого ада сейчас сражается и мой отец. Как и тысячи других родителей, мужчин, братьев и сестер. Они сдерживают там смерть, чтобы другие украинские города, всего в нескольких сотнях километров, имели жизнь. Просто не забывайте о том, что если бы не их храбрость и жертвенность, этими руинами мог бы быть любой другой город на карте Украины или Европы. Продолжайте донатить и помогать всем, чем можете ВСУ. Глядя на эти кадры, осознаешь, что Бог давно покинул внутренние чаты тех «православных». Или никогда туда и не заходил,

– написал Зозуля на своей странице в фейсбуке.

Отметим, что сам Роман проживает в Испании и играет за клуб третьего дивизиона Райо Махадаонда. При этом форвард активно занимается волонтерской деятельностью.

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Вместе с друзьями Зозуля учредил фонд "Народная Армия". Благодаря ему футболист помогает доставить продукты мирным жителям на линии фронта. Также Роман с друзьями собирает на нужды для ВСУ, закупая за границей необходимую технику.