Федерацию футбола Бразилии хотят оштрафовать из-за дикого обращения с котом на ЧМ-2022

Сборная Бразилии покинула ЧМ-2022 на стадии четвертьфинала, проиграв хорватам в серии пенальти. Однако "Селесао" запомнились на Мундиале в Катаре не только техникой на футбольном поле, но и скандалом на пресс-конференции.

Инцидент произошел на пресс-конференции представителей сборной Бразилии перед четвертьфиналом против Хорватии (1:1 и 4:2 по пенальти). Вопрос от журналистов прервал кот, прыгнувший на стол в зале для конференций.

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Выбросили кота – вылетели из ЧМ

Пушистый не причинял никакого вреда, а просто тихонько сидел себе на столе. Но появление кота не понравилось прессаташе "селесао" Винисиусу Родригесу. Сначала представитель бразильской сборной погладил кота, после чего взял его за шкурку и швырнул на землю.

Видео скандального момента с котом и сборной Бразилии

Наказание за плохое обращение с котом

Такой поступок Родригеса журналисты встретились негативом, сигнализируя о плохом отношении к животному. Винисиус Жуниор, тоже пришедший на общение со СМИ, решил разрядить ситуацию и засмеялся. Но это придало еще большее напряжение в атмосфере пресс-конференции.

Национальный форум защиты животных уже направил иск на Федерацию футбола Бразилии за столь ужасное обращение с котом. Представители Форума требуют оштрафовать бразильскую федерацию на миллион реалов, что составляет около 190 тысяч долларов.

Также зоозащитники требуют в федерации провести персонал своей команды курсы по воспитанию.