Інцидент стався на пресконференції представників збірної Бразилії перед чвертьфіналом проти Хорватії (1:1 та 4:2 по пенальті). Запитання від журналістів перервав кіт, який стрибнув на стіл у залі для конференцій.

До теми Збірна Бразилії на ЧС-2022 мало не потрапила в скандал через кота на столі

Викинули кота – вилетіли з ЧС

Пухнастий не робив ніякої шкоди, а просто тихенько сидів собі на столі. Але поява кота не сподобалась пресаташе "селесао" Вінісіусу Родрігесу. Спершу представник бразильської збірної погладив кота, після чого взяв його за шкірку та жбурнув на землю.

Відео скандального моменту з котом та збірною Бразилії

Покарання за погане поводження з котом

Такий вчинок Родрігеса журналісти зустрілись негативом, сигналізуючи про погане ставлення до тварини. Вінісіус Жуніор, який теж прийшов на спілкування зі ЗМІ, вирішив розрядити ситуацію та засміявся. Але це додало ще більшої напруги атмосфері пресконференції.

Національний форум захисту тварин вже надіслав позов на Федерацію футболу Бразилії за таке жахливе поводження з котом. Представники Форуму вимагають оштрафувати бразильську федерацію на мільйон реалів, а це близько 190 тисяч доларів.

Також зоозахисники вимагають у федерації провести персоналу своєї команди курси по вихованню.

Зверніть увагу! У футбольному світі вже не вперше карають за погане поводження з домашніми улюбленцями. Відтак, футболіст Вест Хема отримав штраф у розмірі 330 тисяч доларів через те, що копнув свого кота. Інцидент потрапив на відео. Через таку поведінку постраждав й англійський клуб, який втратив деяких спонсорів.