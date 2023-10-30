Награждение лучших: онлайн-трансляция церемонии Золотой Мяч-2023

В столице Парижа назовут лучшего игрока и игрока в прошлом сезоне. Бесспорными фаворитами являются Лионель Месси и Эрлинг Холанд, которые зажгли на ЧМ и ЛЧ соответственно. Следите с нами за всеми событиями церемонии награждения.

В понедельник, 30 октября, в Париже состоится 67-я церемония награждения "Золотой Мяч". Издание France Football определит лучших представителей футбола за последний год, пишет 24 канал.

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Мероприятие уже традиционно состоится в парижском театре "Шатле", а одним из ведущих станет звездный эксфутболист Дидье Дрогба. Организаторы определят победителей в семи номинациях:

Золотой мяч (лучший игрок года)

(лучший игрок года) Женский Золотой Мяч (лучшая игрок года)

(лучшая игрок года) Трофей Копа (лучший молодой игрок года до 21 года)

(лучший молодой игрок года до 21 года) Трофей Яшина (лучший вратарь года)

(лучший вратарь года) Трофей Мюллера (лучший бомбардир года)

(лучший бомбардир года) Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола)

(за вклад в социальное развитие футбола) Клуб года (лучшая команда года)

Основными претендентами на главную награду церемонии Лионель Месси (Интер Майами) и Эрлинг Холанд (Манчестер Сити). Первый в декабре привел Аргентину к победе на чемпионате мира, а позже выиграл Лигу 1 из ПСЖ.

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Норвежец провел огненный сезон в Манчестер Сити. Холанду покорились четыре трофея в год, в том числе Лига чемпиона и АПЛ. Именно Эрлингу предстоит вручить Трофей Мюллеру, ведь за сезон форвард МанСити забил 56 голов за клуб и сборную.

Прямая трансляция церемонии награждения "Золотой Мяч-2023" будет доступна в ютуб-канале "Футбол 2.0", а также на сайте 24 канала. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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