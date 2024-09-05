Я забил 54 гола, – Роналду отреагировал на отсутствие в списке номинантов на "Золотой мяч"

Вчера, 4 сентября, французский еженедельник "France Footbal" обнародовал список номинантов на "Золотой мяч" 2024 года. В списке не оказалось легендарного футболиста Реала и пятикратного обладателя этой награды.

Криштиану Роналду, капитан сборной Португалии и футболист Аль-Насра, отреагировал на то, что не попал в список номинантов на "Золотой мяч". Игрок подчеркнул свои достижения, которых по его мнению достаточно, чтобы побороться за награду.

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Роналду снова не попал в номинацию на "Золотой мяч"

Легендарный португалец отметил, что нельзя сказать о том, что другие футболисты такие как Месси, Холланд, Мбаппе не заслужили попасть в этот список, но цифры все подтверждают. Роналду заметил, что нужно учитывать весь сезон.

Криштиану вспомнил неприятные времена после возвращения в Манчестер Юнайтед и недвалу игру в сборной Португалии, когда многие люди думали, что это конец карьере футболиста. Звездный нападающий подчеркнул, что очень хорошо выступил за Аль-Наср.

Я сосредоточился и провел отличный период в Аль-Насре, именно поэтому я забил 54 гола. Пока моя голова и тело в порядке, и я получаю удовольствие от футбола, я буду продолжать играть. Сейчас я чувствую себя хорошо, чувствую себя полноценным и счастливым на поле, как в национальной сборной, так и в клубе. Я делаю то, что мне больше всего нравится: забиваю голы и хорошо выступаю,

– сказал Роналду.

Криштиану Роналду и Лионель Месси впервые не попали в список номинантов на "Золотой мяч" от "France Football". До этого футболисты делили звание лучшего игрока мира более, чем десятилетие.

К слову. Криштиану Роналду в 38 лет стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году. Непревзойденный португалец забил 54 гола, обогнав Мбаппе и Голланда.

Напомним, что в номинацию на "Золотой мяч" попал украинский нападающий Артем Довбик. Также Андрей Лунин, который играет за Реал, среди 10 номинантов на награду лучшего голкипера мира.