Победитель уже известен: звездному футболисту сообщили, что он получит "Золотой мяч"

В Париже 28 октября будет объявлено имя обладателя "Золотого мяча-2024". Церемония награждения состоится в театре Шатле.

За месяц до этого события уже известно, кто получит награду. Победителем станет звезда мадридского Реала Винисиус Жуниор, сообщает Marca.

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Мощный сезон на клубном уровне

По информации испанского издания, бразильцу уже лично подтвердили, что самая престижная индивидуальная награда достанется именно ему. Также бренд спортивной одежды Nike разработает специальные золотые бутсы в честь победы игрока "сливочных".

Отметим, что Винисиус Жуниор выступает за Реал с 2018 года. Его трансфер из Фламенго обошелся мадридцам в 45 миллионов евро.

В составе "сливочных" он в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании. Бразилец сыграл 39 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 11 ассистов.

К слову. Среди претендентов на награду также был и форвард сборной Украины Артем Довбик.

Напомним, что обладателем "Золотого мяча-2023" является Лионель Месси. Винисиус Жуниор в прошлом году занял шестое место.