Новые правила Золотого Мяча: с 2024 года France Football будет выдавать награду вместе с УЕФА
Французское издание уже не в первый раз ищет варианты для коллаборации в вопросе организации церемонии. В этот раз владельцы бренда подписали соглашение с главным футбольным органом Европы.
Недавно стал известен новый обладатель Золотого Мяча в футболе. Им стал игрок Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, для которого трофей стал восьмым в карьере.
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Новая коллаборация для Золотого Мяча
Организатором этого мероприятия является французское издание France Football. Впрочем, с 2024 года ресурс будет делать награждения в кооперации с УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт главного футбольного органа Европы.
УЕФА подписал контракт с компанией Groupe Amaury, владельцем изданий France Football и L'Equipe. По этому соглашению французский ресурс останется владельцем бренда Золотой Мяч (Ballon d'Or).
Что изменится в награждении
Также France Football продолжит надзор за организацией голосования, которое не претерпевает изменений. УЕФА берет на себя продажу коммерческих прав и организацию церемонии награждения.
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К ней будут также добавлены две награды, а именно лучшему тренеру года среди мужчин и женщин. France Football определяет победителей в восьми номинациях:
- Золотой мяч (лучший игрок года)
- Женский Золотой Мяч (лучший игрок года среди женщин)
- Трофей Копа (лучший молодой игрок года до 21 года)
- Трофей Яшина (лучший вратарь года)
- Трофей Мюллера (лучший бомбардир года)
- Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола)
- Мужской клуб года (лучшая команда года среди мужчин)
- Женский клуб года (лучшая команда года среди женщин)
Отметим, что это не первая попытка кооперации от France Football. С 2010 по 2015 годы издание совершало церемонию вместе с ФИФА, а в голосовании, кроме журналистов, принимали участие еще и капитаны и тренеры сборных мира.
Впрочем, в 2016-м стороны разошлись и Золотой Мяч продолжил вручать французский ресурс. В свою очередь, ФИФА ввела аналогичную награду The Best, победителя которой выбирают именно капитаны и тренеры сборных.