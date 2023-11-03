Новые правила Золотого Мяча: с 2024 года France Football будет выдавать награду вместе с УЕФА

Французское издание уже не в первый раз ищет варианты для коллаборации в вопросе организации церемонии. В этот раз владельцы бренда подписали соглашение с главным футбольным органом Европы.

Недавно стал известен новый обладатель Золотого Мяча в футболе. Им стал игрок Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, для которого трофей стал восьмым в карьере.

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Новая коллаборация для Золотого Мяча

Организатором этого мероприятия является французское издание France Football. Впрочем, с 2024 года ресурс будет делать награждения в кооперации с УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт главного футбольного органа Европы.

УЕФА подписал контракт с компанией Groupe Amaury, владельцем изданий France Football и L'Equipe. По этому соглашению французский ресурс останется владельцем бренда Золотой Мяч (Ballon d'Or).

Что изменится в награждении

Также France Football продолжит надзор за организацией голосования, которое не претерпевает изменений. УЕФА берет на себя продажу коммерческих прав и организацию церемонии награждения.

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К ней будут также добавлены две награды, а именно лучшему тренеру года среди мужчин и женщин. France Football определяет победителей в восьми номинациях:

Золотой мяч (лучший игрок года)

(лучший игрок года) Женский Золотой Мяч (лучший игрок года среди женщин)

(лучший игрок года среди женщин) Трофей Копа (лучший молодой игрок года до 21 года)

(лучший молодой игрок года до 21 года) Трофей Яшина (лучший вратарь года)

(лучший вратарь года) Трофей Мюллера (лучший бомбардир года)

(лучший бомбардир года) Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола)

(за вклад в социальное развитие футбола) Мужской клуб года (лучшая команда года среди мужчин)

(лучшая команда года среди мужчин) Женский клуб года (лучшая команда года среди женщин)

Отметим, что это не первая попытка кооперации от France Football. С 2010 по 2015 годы издание совершало церемонию вместе с ФИФА, а в голосовании, кроме журналистов, принимали участие еще и капитаны и тренеры сборных мира.

Впрочем, в 2016-м стороны разошлись и Золотой Мяч продолжил вручать французский ресурс. В свою очередь, ФИФА ввела аналогичную награду The Best, победителя которой выбирают именно капитаны и тренеры сборных.