Лионель Месси стал обладателем Золотого Мяча-2023: результаты голосования
Аргентинский нападающий поразил журналистов своими выступлениями на чемпионате мира-2022, что позволило ему опередить в голосовании безумного Эрлинга Голанда. Для Лео это уже восьмая награда в карьере.
В парижском театре "Шатле" завершилась церемония награждения "Золотой Мяч-2023". Главной номинацией среди семи за этот вечер был приз лучшему футболисту в 2023 году, пишет 24 канал.
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Месси обошел Холанда
Победителя выбирали журналисты со всего мира – по одному от стран, входящих в топ-100 рейтинга ФИФА. Каждый представитель СМИ выделил свою тройку лучших и по сумме голосов был избран лауреат.
На трофей претендовали 30 игроков, но в конечном итоге победителем стал очевидный фаворит – Лионель Месси. 36-летний нападающий Интер Майами опередил звезду Манчестер Сити Эрлинга Холанда и голеадора ПСЖ Килиана Мбаппе.
Топ-десятка по итогам голосования за обладателя Золотого Мяча:
- Лионель Месси (Интер Майами)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
- Родри (Манчестер Сити)
- Винисиус Жуниор (Реал)
- Хулиан Альварес (Манчестер Сити)
- Виктор Осимхен (Наполи)
- Бернарду Силва (Манчестер Сити)
- Лука Модрич (Реал)
Историческое достижение Месси
Для Лионеля это уже восьмой Золотой Мяч в карьере. Ранее футболист брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Этот показатель является абсолютным рекордом у ближайшего преследователя Криштиану Роналду пять Золотых Мячей.
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Прошлый сезон не был слишком фееричным для Месси в плане трофеев. Впрочем, главной заслугой Лео стала победа на чемпионате мира-2022 в Катаре. Нападающий привел Аргентину к третьему Кубку в истории, а сам забил целых семь голов на Мундиале.
Кроме того, Месси отыграл 41 матч за ПСЖ, забив 21 гол и отдав 20 результативных передач. Вместе с парижанами аргентинец выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. Летом же форвард перебрался в американский Интер Майами.