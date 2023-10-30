Золотой мяч 2023: все победители трофеев

В понедельник, 30 октября, в Париже прошла церемония вручения награды "Золотой мяч". Результаты голосования смотрите на сайте 24 канала.

Вручение награды "Золотой мяч" осуществляет французское издание France Football. Ежегодно оно проводит опрос журналистов со всего мира, и по результатам голосования называют лучшего игрока, которому и вручают трофей – Ballon d'Or. В 2023 году состоялась уже 67-я церемония по счету.

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Все действо происходит в Париже в театре "Шатле". В общей сложности там вручили аж семь наград:

Золотой Мяч (лучший игрок года) – Лионель Месси

(лучший игрок года) – Лионель Месси Женский Золотой Мяч (лучшая игра года) – Айтана Бонмати

(лучшая игра года) – Айтана Бонмати Трофей Копа (лучший молодой игрок года до 21 года) – Джуд Беллингем

(лучший молодой игрок года до 21 года) – Джуд Беллингем Трофей Яшина (лучший вратарь года) – Эмилиано Мартинес

(лучший вратарь года) – Эмилиано Мартинес Трофей Мюллера (лучший бомбардир года) – Эрлинг Холлан

(лучший бомбардир года) – Эрлинг Холлан Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола) – Винисиус Жуниор

(за вклад в социальное развитие футбола) – Винисиус Жуниор Клуб года (лучшая команда года) – Манчестер Сити (мужчины) и Барселона (женщины)

Достойно внимания Что нужно знать о церемонии Золотой Мяч-2023: список номинаций, все кандидаты и где смотреть

Наибольшее внимание было приковано именно к "Золотому мячу", который вручают футболисту. Еще перед оглашением результатов в France Football называют список из 30 футболистов, претендующих на награду. А уже в день награждения за несколько часов до официальной церемонии начинают называть имена игроков в соответствии с их рейтингом, начиная с 30. Каждый час называют 5 футболистов. Десятку самых лучших оставляют уже на саму церемонию.

Однако в 2023 году интриги в объявлении результатов почти не было, и трофей получил Лионель Месси. Для аргентинского футболиста это уже восьмой Ballon d'Or за карьеру.

Рейтинг футболистов Золотой мяч 2023

1. Лионель Месси

2. Эрлинг Холлан

3. Килиан Мбаппе

4. Кевин Де Брюйне

5. Родри

6. Винисиус Жуниор

7. Хулиан Альварес

8. Виктор Осимхен

9. Бернарду Силва

10. Лука Модрич

11. Мохаммед Салах

12. Роберт Левандовский

13. Яссин Буну

14. Илкай Гюндоган

15. Эмилиано Мартинес

16. Карим Бензема

17. Хвича Кварацхелия

18. Джуд Беллингем

19. Гарри Кейн

20. Лаутаро Мартинес

21. Антуан Гризманн

22. Ким Мин Дже

23. Андре Онана

24. Букайо Сака

25. Йошко Гвардиол

26. Джамал Мусиала

27. Николо Барелла

28. Рандал Коло Муани

28. Мартин Эдегор

30. Рубен Диаш