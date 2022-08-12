Плевок в лицо Месси: France Football объявил номинантов на Золотой Мяч-2022
Источник:твиттер France Football
Французское издание не включило аргентинца в список 30 номинантов на звание лучшего футболиста года. Впрочем, будущий победитель уже известен почти на 100%.
Французское издание France Football опубликовало список номинантов на Золотой Мяч-2022. Эта награда ежегодно вручается лучшему игроку в футбол по мнению журналистов из всех стран мира.
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Как обычно, в список вошли 30 игроков. Нынешним сюрпризом стало отсутствие в нем семикратного обладателя награды Лионеля Месси.
Аргентинец является не только действующим обладателем Золотого Мяча, но и рекордсменом по количеству наград. Более того, в последний раз Лео не попадал в список номинантов только в 2005 году.
Кто номинирован
Среди 30 игроков доминируют футболисты из Реала, Ливерпуля и Манчестер Сити. Каждый из этих клубов представлен шестью исполнителями. По двум игрокам "делегировали" Бавария, Тоттенхэм и Милан, а по одному – ПСЖ, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд и Лейпциг.
- Реал: Тибо Куртуа, Винисиус Жуниор, Каземиро, Карим Бензема, Лука Модрич, Антонио Рюдигер.
- Ливерпуль: Мохамед Салах, Трент Александер-Арнольд, Луис Диас, Фабиньо, Дарвин Нуньес, Вирджил ван Дейк.
- Манчестер Сити: Бернарду Силва, Рияд Марез, Фил Фоден, Кевин Де Брюйне, Жоау Канселу, Эрлинг Холанд.
- Бавария: Йозуа Киммих, Садио Мане.
- Тоттенхэм: Сон Хын Мин, Харри Кейн.
- Милан: Рафаэль Леау, Майк Меньян.
- ПСЖ: Килиан Мбаппе.
- Барселона: Роберт Левандовски.
- Ювентус: Душан Влахович.
- Манчестер Юнайтед: Криштиану Роналду.
- Боруссия Дортмунд: Себастьян Алле.
- Лейпциг: Кристофер Нкунку.
Кто является фаворитом
Букмекеры почти не сомневаются в победе Карима Бензема. Котировки на форварда Реала не превышают 1,10. Его основными конкурентами могут стать Мохамед Салах и Кевин Де Брюйне.Напомним! За 2022 французский нападающий выиграл с Реалом Ла Лигу и Лигу чемпионов и стал лучшим бомбардиром в обоих турнирах