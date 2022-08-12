Плевок в лицо Месси: France Football объявил номинантов на Золотой Мяч-2022

Французское издание не включило аргентинца в список 30 номинантов на звание лучшего футболиста года. Впрочем, будущий победитель уже известен почти на 100%.

Французское издание France Football опубликовало список номинантов на Золотой Мяч-2022. Эта награда ежегодно вручается лучшему игроку в футбол по мнению журналистов из всех стран мира.

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Как обычно, в список вошли 30 игроков. Нынешним сюрпризом стало отсутствие в нем семикратного обладателя награды Лионеля Месси.

Аргентинец является не только действующим обладателем Золотого Мяча, но и рекордсменом по количеству наград. Более того, в последний раз Лео не попадал в список номинантов только в 2005 году.

Кто номинирован

Среди 30 игроков доминируют футболисты из Реала, Ливерпуля и Манчестер Сити. Каждый из этих клубов представлен шестью исполнителями. По двум игрокам "делегировали" Бавария, Тоттенхэм и Милан, а по одному – ПСЖ, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд и Лейпциг.

Реал : Тибо Куртуа, Винисиус Жуниор, Каземиро, Карим Бензема, Лука Модрич, Антонио Рюдигер.

: Тибо Куртуа, Винисиус Жуниор, Каземиро, Карим Бензема, Лука Модрич, Антонио Рюдигер. Ливерпуль : Мохамед Салах, Трент Александер-Арнольд, Луис Диас, Фабиньо, Дарвин Нуньес, Вирджил ван Дейк.

: Мохамед Салах, Трент Александер-Арнольд, Луис Диас, Фабиньо, Дарвин Нуньес, Вирджил ван Дейк. Манчестер Сити : Бернарду Силва, Рияд Марез, Фил Фоден, Кевин Де Брюйне, Жоау Канселу, Эрлинг Холанд.

: Бернарду Силва, Рияд Марез, Фил Фоден, Кевин Де Брюйне, Жоау Канселу, Эрлинг Холанд. Бавария : Йозуа Киммих, Садио Мане.

: Йозуа Киммих, Садио Мане. Тоттенхэм : Сон Хын Мин, Харри Кейн.

: Сон Хын Мин, Харри Кейн. Милан : Рафаэль Леау, Майк Меньян.

: Рафаэль Леау, Майк Меньян. ПСЖ : Килиан Мбаппе.

: Килиан Мбаппе. Барселона : Роберт Левандовски.

: Роберт Левандовски. Ювентус : Душан Влахович.

: Душан Влахович. Манчестер Юнайтед : Криштиану Роналду.

: Криштиану Роналду. Боруссия Дортмунд : Себастьян Алле.

: Себастьян Алле. Лейпциг: Кристофер Нкунку.

Победитель Золотого Мяча определится 17 октября 2022 в Париже.

Кто является фаворитом

Букмекеры почти не сомневаются в победе Карима Бензема. Котировки на форварда Реала не превышают 1,10. Его основными конкурентами могут стать Мохамед Салах и Кевин Де Брюйне.

За 2022 французский нападающий выиграл с Реалом Ла Лигу и Лигу чемпионов и стал лучшим бомбардиром в обоих турнирах