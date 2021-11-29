Сегодня вручат "Золотой мяч" 2021: что следует знать о награде и кто на нее претендует

В понедельник, 29 ноября, состоится церемония награждения лучшего футболиста Европы - "Золотой мяч" 2021 или Ballon d’Or. Кто претендует на награду, где и когда она состоится – в материале 24 канала.

Что стоит знать о "Золотом мяче"

"Золотой мяч" – награда, которая вручается лучшему футболисту мира. Ввел ее журнал France Football, поэтому в оригинале название – Ballon d'Or. Первое награждение состоялось в 1956 году, а награду получил англичанин Стэнли Мэттьюз.

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Сначала "Золотой мяч" вручали только европейским футболистам. В 1995 году внесли изменения, и награду мог получить любой игрок европейского клуба. Изменили это правило из-за нападающего Джорджа Веа из Либерии. Но который прекрасно себя показал в ПСЖ и Милане.

В 2007 году награду начали вручать лучшему футболисту мира, но за это время никто из вне европейских клубов его так и не получил.

С 2011 по 2015 год France Football и ФИФА вместе вручали эту награду и назвали ее "Золотой мяч" ФИФА. С 2016 года France Football снова самостоятельно вручает эту награду. ФИФА свою награду вручает в начале года.

Голосуют за лучшего футболиста журналисты. По одному представителю от страны. До 2007 года правом голоса обладали представители только стран-членов УЕФА. С 2007 года правила изменили, и теперь голосуют журналисты не только из стран-членов УЕФА, но и из стран, хотя бы раз выступавших на чемпионате мира.

До этого France Football составляет список из 30 футболистов, за которых можно голосовать. Журналист голосует за пятерых кандидатов. За первое место насчитывают 5 очков, за второе – 4, третье – 3, четвертое – 2 и пятое – 1 очко. Затем эти показатели суммируют, и победителем становится игрок, у которого самая большая сумма очков.

Украинские победители Ballon d'Or

Украинские футболисты трижды получали "Золотые мячи". В 1975 году впервые это сделал Олег Блохин. В 1986 году лучшим игроком был признан Олег Беланов. А в 2004 году награду получил Андрей Шевченко.

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Роковой 2020 для "Золотого мяча"

За всю историю награждения только один год не вручили "Золотой мяч". Это произошло в 2020 году. Тогда у France Football отказ от награждения объяснили пандемией коронавируса и карантином. Из-за чего не все чемпионаты были доиграны, Евро-2020 перенесли, а еврокубки доигрывали по измененной системе.

Ballon d'Or 2021

В 2021 году вручение награды состоится как обычно. Вручат ее 29 ноября в парижском театре Шатле. Начало церемонии в 21:30 по Киеву.

Кто претендует на награду

Главными конкурентами за победу в 2021 году называют нападающего Баварии и сборной Польши Роберта Левандовского, а также аргентинца Лионеля Месси, который летом перешел из Барселоны в ПСЖ.

Именно Месси является шестикратным победителем "Золотого мяча". И с 2008 года он вел постоянную борьбу за награду с Криштиану Роналду – у португальца 5 наград. В 2018 году их гегемонию прервал Лука Модрич. Хотя в 2019 году снова победил Месси.

В 2020 году больше всего шансов на победу было у Левандовского. Он демонстрировал великолепный футбол, который позволил Баварии оформить "Золотой хет-трик" – чемпионат и Кубок Германии, а также победу в Лиге чемпионов. Но уже в 2021 году Бавария не смогла защитить свой титул сильнейшей команды Европы, а сборная Польши провалилась на Евро-2020. .

Месси же в 2021 году, хоть тоже провалился с Барселоной, но со сборной Аргентины выиграл Копа Америка. Это его первый трофей с национальной командой.