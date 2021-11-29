Месси – фаворит Шевченко

Авторитетное немецкое издание Bild попросило восьмерых обладателей "Золотого мяча" назвать тройку лучших футболистов. Среди опрошенных был Андрей Шевченко, выигравший "Золотой мяч" в 2004 году.

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По версии Шевченко, лучший футболист Европы – Лионель Месси из французского ПСЖ. На второе место Шевченко поставил форварда Баварии Роберта Левандовского.

Третье место наставник Дженоа отдал футболисту Челси – Жоржиньо.

Как проголосовали другие обладатели "Золотого мяча"

Марко ван Бастен

  • Мохаммед Салах, Роберт Левандовский, Ромелу Лукаку

Маттиас Заммер

  • Роберт Левандовский, Жоржиньо, Эрлинг Холанн

Карл-Хайнц Румменигге

  • Роберт Левандовский, Лионель Месси, Карим Бензема

Фабио Каннаваро

  • Лионель Месси, Роберт Левандовский, Жоржиньо

Лионель Месси

  • Неймар, Роберт Левандовский, Мбаппе

Лотар Маттеус

  • Роберт Левандовский, Мохаммед Салах, Лионель Месси

Франц Беккенбауэр

  • Роберт Левандовский, Джорджо Кьеллини, Мануэль Нойер