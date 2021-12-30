Золотая статуя Роналду в Индии разозлила местных жителей: фото скульптуры

В индийском штате Гоа установили статую звездному футболисту Криштиану Роналду. Однако местным не понравилась подобная скульптура.

Статуя Роналду вызвала ссоры

Статую известному футболисту представил министр науки и технологий штата Гоа Михаэль Лобо.

Интересно Самый высокий небоскреб мира украсили фотографией Роналду в футболке Ювентуса

Из любви к футболу и по просьбе нашей молодежи мы установили в парке статую Криштиану Роналду. Она установлена ​​с целью вдохновить нашу молодежь поднимать футбол на новые высоты,

– написал он в своем твиттере.

Однако местные жители не оценили новую скульптуру. Они аргументировали это тем, что не уместно устанавливать памятник португальцу в штате, который являлся колонией Португалии и перешел под юрисдикцию Индии 60 лет назад.

"Установить статую португальскому футболисту — святотатство. Мы осуждаем это", — подчеркнул активист Гуру Широдкар.

Отмечают, что в знак протеста при открытии статуи некоторые люди размахивали черными флагами.

Памятник Криштиану Роналду / Твиттер Михаэля Лобо