Статуя Роналду викликала суперечки

Статую відомому футболістові презентував міністр науки та технологій штату Гоа Міхаель Лобо.

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З любові до футболу та на прохання нашої молоді ми встановили у парку статую Кріштіану Роналду. Вона встановлена ​​з метою надихнути нашу молодь піднімати футбол на нові висоти,

– написав він у своєму твітері.

Проте місцеві не оцінили нову скульптуру. Вони аргументували це тим, що не доречно встановлювати пам'ятник португальцю в штаті, який був колонією Португалії і перейшов під юрисдикцію Індії 60 років тому.

"Встановити цьогоріч статую португальському футболісту — святотатство. Ми засуджуємо це", — наголосив активіст Гуру Широдкар.

Зазначають, що на знак протесту під час відкриття статуї деякі люди розмахували чорними прапорами.



Пам'ятник Кріштіану Роналду / твітер Міхаеля Лобо