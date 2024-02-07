В чешском Нове-Место чемпионат мира 2024 по биатлону стартовал смешанной эстафетой. Сборная Украины, цвета которой защищали Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Ирина Петренко, избежала штрафных кругов в гонке, однако все равно добралась до финиша лишь седьмой.

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Зоц о выступлении в смешанной эстафете на чемпионате мира

Впрочем, главный тренер женской команды Николай Зоц остался доволен выступлением своих подопечных. По его словам, совершенству нет предела, однако четверку по 5-балльной системе украинцы заслужили.

"Перед стартом стараемся лишнее отгонять в сторону, думаем только о профессиональных моментах по самой гонке, прокручиваем их в голове, передаем установки спортсменам.

Относительно результата, на сегодняшний день, если говорить о результате на финише – твердую четверку я бы поставил. Но, как всегда в биатлоне, многое еще можно улучшать", – сказал Зоц.

Стоит знать. Чемпионат мира в Нове-Место продолжится 9 февраля женским спринтом. Старт гонки запланирован на 18:20.