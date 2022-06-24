Снова среди лучших: украинские синхронистки завоевали "серебро" на чемпионате мира

В столице Венгрии продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Украина завоевала на турнире 7 наград.

6-я награда для Украины в артистическом плавании

Украинские синхронистки завоевали шестую медаль на чемпионате мира-2022 по артистическому плаванию. Серебряную награду украинки завоевали в произвольной программе, пишет 24 канал.

До речі Сестри Алексіїви вибороли для України 6-ту медаль чемпіонату світу з водних видів спорту

Владислава Алексиева, Марина Алексеева, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, Марта Федина, София Мациевская, Ангелина Овчинникова, Валерия Тищенко становятся серебряными призерами в любой группе.

Украина во второй раз выступила в команде на ЧМ-2022 по водным видам спорта. В первом выступлении в комбинации украинские синхронистки завоевали золотую награду, которая пока остается единственной для Украины на этом турнире.

В финале украинки уступили команде из Китая, опередив "сине-желтых" получив 96.7000 баллов.

Финальное выступление Украины судьи оценили в 95.0000. Третью строчку заняли представительницы Японии.

Тройка призеров

Китай – 96.7000 Украина – 95.0000 Япония – 93.1333

Для Украины это 7-мая ЧМ-2022 по водным видам спорта. И шестая именно в артистическом плавании – еще одну награду получил пловец Михаил Романчук.

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