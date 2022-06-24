Снова среди лучших: украинские синхронистки завоевали "серебро" на чемпионате мира

24 июня 2022 , 18:48
Читати новину українською

В столице Венгрии продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Украина завоевала на турнире 7 наград.

6-я награда для Украины в артистическом плавании

Украинские синхронистки завоевали шестую медаль на чемпионате мира-2022 по артистическому плаванию. Серебряную награду украинки завоевали в произвольной программе, пишет 24 канал.

До речі Сестри Алексіїви вибороли для України 6-ту медаль чемпіонату світу з водних видів спорту

Владислава Алексиева, Марина Алексеева, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, Марта Федина, София Мациевская, Ангелина Овчинникова, Валерия Тищенко становятся серебряными призерами в любой группе.

Украина во второй раз выступила в команде на ЧМ-2022 по водным видам спорта. В первом выступлении в комбинации украинские синхронистки завоевали золотую награду, которая пока остается единственной для Украины на этом турнире.

В финале украинки уступили команде из Китая, опередив "сине-желтых" получив 96.7000 баллов.
Финальное выступление Украины судьи оценили в 95.0000. Третью строчку заняли представительницы Японии.

Тройка призеров

  1. Китай – 96.7000
  2. Украина – 95.0000
  3. Япония – 93.1333

Для Украины это 7-мая ЧМ-2022 по водным видам спорта. И шестая именно в артистическом плавании – еще одну награду получил пловец Михаил Романчук.

Все награды украинцев на турнире в Будапеште

  • "Золото": сборная Украины (команда, комбинация).
  • "Серебро": Марта Федина (соло, техническая и произвольная программы), Марина и Владислава Алексеи (дуэт, техническая и произвольная программы), сборная Украины (команда, произвольная программа)
  • "Бронза": Михаил Романчук (800 метров, вольный стиль).
Автор: Дарина Жданович