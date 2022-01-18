Жена Усика была против переезда в США

Александр, 17-го января отпраздновал 35-й день рождения, признался, что не переехал в США из-за семьи. Его жена Екатерина была против переезда за океан.

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У меня уже был практически контракт с американской компанией. Одна из причин – я знал, что могу потерять семью. Это нежелание Екатерины ехать в Америку,

– рассказал боксер.

Усик отметил, что большинство боксеров хотят боксировать в США, ведь именно там очень хорошо развит профессиональный бокс.

Однако первый тяжелый вес (крузервейт), в котором Усик начинал профессиональную карьеру, не был популярен в США.

"Почему? Потому что это такой плацдарм там, где взлетная полоса оттуда... Но мой вес – крузервейт не был там таким сильно популярным. И общение с Екатериной, что мы поедем в США, в Лос-Анджелес... Школа, садики, мы там будем жить, будем тренироваться. Как-то для нее было... "Да, я не против. Но, возможно, подумаем. Возможно, ты поедешь на месяц". Я говорю, что на месяц не получится. Если ехать, то это минимум на полгода – 7 месяцев", – рассказал непобедимый боксер.

Александр признался, что боялся стать чужим для своей жены из-за переезда в США на полгода.

Я реально понял, что если уеду на полгода, то может сложиться так, что я приеду совсем чужим человеком для нее, а она для меня,

– сказал Усик.

В итоге боксер остался в Украине и подписал контракт с промоутерской компанией K2 Promotions. Он утверждает, что не жалеет, что не переехал в США.