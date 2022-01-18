Дружина Усика була проти переїзду у США

Олександр, який 17-го січня відсвяткував 35-й день народження, зізнався, що не переїхав у США через сім'ю. Його дружина Катерина була проти переїзду за океан.

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У мене вже був практично контракт з американською компанією. Одна з причин – я знав, що можу втратити сім'ю. Це небажання Катерини їхати в Америку,

– розповів боксер.

Усик зазначив, що більшість боксерів хочуть боксувати у США, адже саме там надзвичайно добре розвинений професійний бокс.

Проте перша важка вага (крузервейт), в якій Усик розпочинав професійну кар'єру, не була популярна у США.

"Чому? Тому що це такий плацдарм там, де злітна смуга звідти... Але моя вага – крузервейт не був там таким сильно популярним. І спілкування з Катериною, що ми поїдемо у США, в Лос-Анджелес... Школа, садки, ми там будемо жити, будемо тренуватися. Якось для неї було... "Так, я не проти. Але, можливо, подумаємо. Можливо, ти поїдь на місяць". Я кажу, що на місяць не вийде. Якщо їхати, то це мінімум на рів року – 7 місяців", – розповів непереможний боксер.

Олександр зізнався, що боявся стати чужим для своєї дружини через переїзд у США на пів року.

Я реально зрозумів, що якщо поїду на пів року, то може скластися так, що я приїду зовсім чужою людиною для неї, а вона для мене,

– сказав Усик.

У підсумку боксер залишився в Україні та підписав контракт з промоутерською компанією K2 Promotions. Він переконує, що не шкодує, що не переїхав у США.