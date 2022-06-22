Знаете, что я король камбеков, – Джошуа попытался напугать Усика перед реваншем

Александр Усик и Энтони Джошуа впервые официально встретились после боя, состоявшегося в сентябре 2021 года. Британский боксер сделал громкое заявление перед реваншем.

Джошуа: Самое крутое в том, что я получил второй шанс

Британский боксер намекнул, что Александру Усику будет непросто одержать вторую победу в реванше. Энтони Джошуа назвал себя королем камбэков.

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Перед этим будущий соперник украинца припомнил свое сложное прошлое. Но жизнь Джошуа на 360 градусов сменил бокс.

"Самое крутое в том, что я получил второй шанс. Когда я был подростком, то постоянно влипал во всякие неприятности, но потом высшие силы послали мне второй шанс – и я пришел в бокс. Оказавшись в зале, я вцепился за этот спорт обеими руками и уже не отпускал", – сказал британец.

Если вы знакомы со мной и моей историей, вы знаете, что я король камбеков. Я могу упасть, но никому не удержать меня внизу, ведь я всегда полон духа. Даже в самые трудные времена я знаю, что в конце концов все будет хорошо,

– добавил Джошуа.

Джошуа стремится к реваншу в бою с Усиком

20 августа состоится второе противостояние между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Поединок состоится в Джедди, Саудовской Аравии.

В первом бою украинец праздновал победу по единогласному решению судей. Что стало незаурядной неожиданностью.

Оба боксера готовят сюрпризы друг для друга, а Энтони готовится к реваншу под руководством нового тренера.

Благодаря этому поединку Александр хочет собрать для Украины как можно больше.

Сначала анонсировали, что поединок состоится в июле 2022 года, но был перенесен на август.

Боксеры уже дали первую пресс-конференцию и провели дебютную дуэль взглядов.

сделала прогноз на поединок Усик – Джошуа. Букмекеры отдают победу Александру Усику –. А вот победа Энтони Джошуа, который сможет взять реванш у украинца,. Ничья оценена в