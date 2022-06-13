Столкновение Попова и Соболя, простуда нескольких игроков: Петраков о сложной кадровой ситуации

Сборная Украины готовится к завершающему июньскому матчу в Лиге Наций. 14 июня "сине-желтые" в польском Лодзи будут принимать ирландцев.

Петраков: Игровое столкновение

В преддверии поединка главный тренер национальной команды традиционно пообщался с журналистами. Он рассказал о сложной кадровой ситуации в команде.

До теми Граємо не для себе, а для всієї країни, – Петраков поділився очікуваннями від гри з Ірландією

У Романа Яремчука повреждение голеностопа, сейчас поедем делать МРТ и посмотрим, что с ним на самом деле. У Зубкова поднялась температура, его не будет на предматчевой тренировке. Вчера было столкновение Соболя с Поповым, игровое столкновение. Не поехали голову зашивать (Попову), у Соболя синяк под глазом, красивее еще стал,

– сказал Петраков.

"Ярмоленко сегодня будет тренироваться, вчера он сам попросил. Он – капитан команды. У Малиновского тоже была температура вчера (12 июня), сейчас посмотрим. Вся команда переболела: то у одного температура, то у другого. Попов и Соболь тоже будут тренироваться", – добавил наставник "сине-желтых".

Лидерство украинцев в группе Лиги наций

В стартовом матче национальная команда обыграла сборную Ирландии. Виктор Цыганков забил единственный гол в матче.

В домашнем поединке, в Лодзи, "сине-желтые" разгромили Армению – 3:0.

Украинцы возглавили турнирную таблицу в группе Лиги наций, в активе "сине-желтых" 6 очков.

Матч Украина – Ирландия состоится 14 июня. Начало встречи в 21:45.