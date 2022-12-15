Взяли вектор "Королевского клуба": сборную Бразилии может возглавить тренер, мечтающий о "Ле Блэ"

Сборная Бразилии, вылетевшая в четвертьфинале ЧМ-2022, находится в поисках нового главного тренера. "Селесао" рассматривают только топовых наставников.

Бразильская сборная бросилась на поиски нового тренера после ухода с этой должности Тите. Интересно, что 61-летний наставник хочет взять перерыв в тренерской карьере сразу на несколько месяцев, но претенденты на Тите уже не оставляют его в покое с предложениями.

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Бразилия ищет только среди топовых наставников

"Селесао" же ищет преемника Тите только среди топовых тренеров Европы. Однако переманить кого-то на работу в сборной во время разгара сезона будет крайне сложно. Топовые наставники не спешат покидать работу в европейских грандах.

От работы во главе сборной Бразилии уже отказались нынешние наставники Манчестер Сити и Реала Пеп Гвардиола и Карло Анчелотти. Последний хочет до конца отработать контракт с "Королевским клубом", рассчитанный до 30 июня 2024 года.

Теперь бразильская сборная обратила внимание на бывшего тренера Реала Зинедина Зидана. "Селесао" предложит легендарному французу соглашение, но ранее отмечалось, что Зидан мечтает поработать с родной Францией.

Хотя "Ле Блэ" не собирается прощаться с Дидье Дешамом, выведшим сборную в финал ЧМ-2022. Наставник будет готовить команду к Евро-2024.

Последним клубом в тренерской карьере Зидана был мадридский Реал, покинутый летом 2021 года. С того времени Зинедин находится без работы. Занимал разные должности в "Королевском клубе", который привел к 11 трофеям.